O Jogada 2º Tempo desta segunda-feira, (6), repercute os resultados do Trio de 'Ferro' no fim de semana pela Copa do Nordeste: a vitória do Ceará contra o Sampaio Corrêa, a derrota do Fortaleza para o ABC-RN, e o empate do Ferroviário contra o Bahia

O programa tem apresentação de Antero Neto e comentários de André Almeida e Wilton Bezerra.

