O Jogada 2º Tempo desta segunda-feira (12) comenta sobre as contratações do Ceará para a temporada de 2023. Também analisa as possibilidades táticas do Fortaleza com o retorno de Yago Pikachu. Antero Neto apresenta o programa, com comentários de Tom Barros e Alexandre Mota.

ASSISTA AO VIVO:

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte