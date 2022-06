O Jogada 2° Tempo desta segunda-feira (6) está no ar com toda a repercussão dos jogos do fim semana da Série A do Campeonato Brasileiro. O Fortaleza venceu a primeira partida na competição e quebrou um tabu diante do Flamengo. O Ceará saiu na frente, mas cedeu o empate ao Coritiba. Acompanhe o programa com o Antero Neto e os Craques da Verdinha.

ASSISTA