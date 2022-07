O Jogada 2º Tempo desta quinta-feira (28) traz as últimas novidades do jogo entre Fortaleza e Fluminense, na Arena Castelão, pela Copa do Brasil. Além disso, comenta a busca do Ceará por mais reforços. O programa é apresentado por Antero Neto.

ASSISTA AO VIVO:

