O Jogada 2° Tempo desta terça-feira (17), está no ar no clima de Ceará e General Caballero. Logo mais as equipes se enfrentam às 19h15, na Arena Castelão, pela Sul-Americana.

O Fortaleza segue em preparação para enfrentar o Alianza Lima nesta quarta-feira, pela Libertadores. Hoje também tem Ferroviário em campo. A equipe coral encara o Confiança em busca da quarta vitória seguida na Série C.

