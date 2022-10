O Jogada 2º Tempo desta quinta-feira (13), discute sobre os desfalques do Fortaleza para enfrentar o América-MG e as dúvidas na escalação do Ceará para o restante da temporada, na procura por um time ideal. O programa tem apresentação de Antero Neto e comentários de Daniel Rocha e Wilton Bezerra.

