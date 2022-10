O Jogada 2º Tempo desta quinta-feira (27) comenta sobre o jogo entre Fortaleza e Coritiba que acontece hoje no Castelão. Além disso, analisa mais uma derrota do Ceará na Série A, na quarta-feira para o Internacional por 2 a 1 de virada, se complicando na luta contra o rebaixamento. Dênis Medeiros apresenta o programa, com comentários de Wilton Bezerra e André Almeida.

