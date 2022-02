O Jogada 2° tempo desta segunda-feira (21) entra no ar com a repercussão dos jogos de Ceará e Fortaleza no fim de semana, além disso, as equipes já se preparam para participar da segunda fase do Campeonato Cearense. Nesta terça-feira, o Vovô encara o Iguatu pelo Estadual.

Confira todos os detalhes com Antero Neto e os Craques da Verdinha.