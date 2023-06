O Jogada 2º Tempo desta terça-feira (20) está agitado pelo mercado da bola, com o Fortaleza anunciando a contratação do atacante Marinho, e o Ceará próximo do acerto com Orejuela. Antero Neto apresenta o programa. Os comentaristas são Wilton Bezerra e Brenno Rebouças.

