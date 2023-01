O Jogada 2º Tempo desta segunda-feira (23) comenta sobre a vitória do Ferroviário sobre o Ceará na Copa do Nordeste, que aumentou a pressão no Vovô. Também fala sobre a vitória tranquila do Leão na estreia da Copa do Nordeste. Antero Neto apresenta o programa, com comentários de André Almeida e Wilton Bezerra.



Acompanhe ao Vivo