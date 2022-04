O Jogada 2° tempo desta sexta-feira (1), está no ar com a repercussão do empate em 1 a 1 entre Sport e Fortaleza, no primeiro jogo da final da Copa do Nordeste. O volante Richardson concedeu entrevista coletiva no CT de Porangabuçu e comentou sobre a expectativa para a estreia do Ceará, pela Sul-Americana.

