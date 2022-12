O Jogada 2º Tempo desta terça-feira (6) comenta sobre os duelos das quartas de final da Copa do Mundo do Catar, que já estão definidos. Oito seleções permanecem vivas na luta pelo título do Mundial, incluindo a Seleção Brasileira. Antero Neto apresenta o programa, com comentários de Tom Barros e Alexandre Mota.

