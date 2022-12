O Jogada 2º Tempo desta segunda-feira, (26), repercute as informações do Ceará, como Cléber ter sido pego no antidoping em um jogo da Série A e ser suspenso preventivamente, e as novidades na reapresentação do Fortaleza.

O programa tem apresentação de Dênis Medeiros e comentários de André Almeida e Tom Barros.

ACOMPANHE