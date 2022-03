O Jogada 2° tempo desta terça-feira (15) está no ar com as últimas informações do futebol local. O Ceará entra em campo contra a Tuna Luso logo mais, às 21h30, na Arena Castelão, pela Copa do Brasil.

No Fortaleza, o elenco se prepara para encarar o CRB, pela última rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. O Ferroviário retornou aos trabalho após a eliminação no Campeonato Cearense. O time coral iniciou nesta terça-feira a preparação para a Série C, que começa em abril.