O Jogada 2° tempo desta quinta-feira (1°) comenta a desclassificação da Alemanha na Copa do Mundo do Catar, além da chegada de Léo Gamalho para a temporada 2023 do Ceará. O programa tem apresentação de Antero Neto e comentários de Tom Barros e Wilton Bezerra.

