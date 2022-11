O Jogada 2º Tempo desta segunda-feira, (28), repercute a vitória do Brasil contra a Suíça na Copa do Mundo do Catar e também comenta a ida de Steven Mendoza, do Ceará, para o Santos.

O programa tem apresentação de Antero Neto e cometários de Tom Barros e Wilton Bezerra.

ASSISTA AO VIVO