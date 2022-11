O Jogada 2º Tempo desta sexta-feira (25) comenta sobre as lesões dos jogadores da Seleção Brasileira e as possíveis escolhas que precisarão ser feitas pelo técnico Tite. Também fala sobre a entrevista coletiva dos executivos de futebol do Ceará. Antero Neto apresenta o programa, com comentários de Wilton Bezerra.

ASSISTA AO VIVO:

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte