O Jogada 2º Tempo desta segunda-feira (21) comenta sobre o início da Copa do Mundo do Catar, repercutindo os jogos que já aconteceram no Mundial e analisando os próximos confrontos. Também aborda o sorteio da Copa do Nordeste 2023. Antero Neto apresenta o programa, com comentários de Wilton Bezerra e Daniel Rocha.

