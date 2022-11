O Jogada 2º Tempo desta terça-feira, (29), comenta sobre os resultados dos jogos dos Grupos A e B da Copa do Mundo do Catar, após classificados já definidos e repercute as mudanças internas que ocorrem no Ceará.

O programa tem apresentação de Antero Neto e comentários de Wilton Bezerra e André Almeida.

ACOMPANHE AO VIVO