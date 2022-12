O Jogada 2º Tempo desta quarta-feira, (30), repercute mais uma rodada da Copa do Mundo e as seleções classificadas para as oitavas de final do Mundial e comenta sobre a saída do lateral Bruno Pacheco do Ceará.

O programa tem apresentação de Dênis Medeiros e comentários de André Almeida e Wilton Bezerra.

