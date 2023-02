O Jogada 2º Tempo desta quarta-feira, (1), comenta sobre os jogos do Fortaleza e o desejo do Leão de garantir vaga na semifinal e comenta sobre a decisão da Federação Cearense de permitir a presença das torcidas de Ceará e Fortaleza no Clássico Rei na próxima terça-feira, (7), pelo campeonato estadual.

O programa tem apresentação de Antero Neto e comentários de Wilton Bezerra e Alexandre Mota.

