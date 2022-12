O Jogada 2º Tempo desta sexta-feira, (16), comenta sobre a movimentação de mercado do Fortaleza, com a contratação do lateral Bruno Pacheco, que defendia o Ceará. O programa também comenta sobre a reapresentação do alvinegro para a temporada e a presença de alguns jogadores.

O programa tem apresentação de Antero Neto e comentários de Tom Barros e Alexandre Mota.

