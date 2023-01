O Jogada 1° tempo deste sábado (7) debate a venda do atacante Robson, do Fortaleza, para o Coritiba e o desejo do Ceará em continuar com o meio-campista Vina para 2023. O programa tem apresentação de Dênis Medeiros e comentários de Alexandre Mota.

Jogada 1° tempo | assista ao vivo