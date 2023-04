O programa Jogada 1º Tempo desta quinta-feira (13) traz todos os detalhes do Ceará e as últimas informações do Fortaleza. O executivo de futebol tricolor Sérgio Papellin participa como convidado.

A apresentação é de Denise Santiago, com comentários de André Almeida. A exibição tem início às 11h30 (de Brasília).

O Jogada 1º Tempo é exibido ao vivo na Verdinha FM 92,5, na TV Diário, além da conta oficial do YouTube da Verdinha.

Assista exclusiva com Papellin ao vivo: