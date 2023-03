O Jogada 1º Tempo desta quarta-feira, (15), comenta sobre o jogo do Ceará que acontece hoje pela Copa do Brasil contra o Ituano e traz as informações do Fortaleza direto do Paraguai com a Denise Santiago. O Leão está em solo paraguaio para o jogo de volta contra o Cerro Porteño pela terceira fase da Libertadores.

O programa tem apresentação de Antero Neto e comentários de João Bandeira Neto.

ACOMPANHE AO VIVO