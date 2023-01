O Jogada 1º Tempo desta segunda-feira (9) traz as últimas novidades sobre o interesse do Fluminense em Vina, atleta do Ceará. Além disso, repercute a classificação do Ferroviário para a próxima fase do Nordestão. André Almeida apresenta o programa, que tem comentários de Alexandre Mota.

