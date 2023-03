O Jogada 1º Tempo desta segunda-feira, (13), repercute a rodada do campeonato estadual com a participação das equipes do Iguatu, Ceará, Ferroviário e Fortaleza. O programa ainda conta com a participação ao vivo do atacante Erick Pulga, do Ferroviário, batendo um papo.

O programa tem apresentação de Denise Santiago e comentários de André Almeida.

ACOMPANHE AO VIVO