O Jogada 1º Tempo desta sexta-feira (10) traz as principais informações dos times cearenses. Em destaque, o debate sobre quem será o próximo técnico do Ceará. Além disso, repercute o empate do Fortaleza com o Goiás. O programa é apresentado por Denise Santiago.

ASSISTA AO VIVO:

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte