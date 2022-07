O Jogada 1º Tempo desta segunda-feira (25) repercute o fim de semana difícil para os times cearenses. Com o término do primeiro turno do Brasileirão, o que Ceará e Fortaleza vão buscar no restante do campeonato? Denise Santiago apresenta o programa e André Almeida comenta.

