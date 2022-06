O Jogada 1º Tempo desta quarta-feira (15) traz os detalhes do Ceará, que vai enfrentar o Atlético-MG na Arena Castelão. Será a estreia de Marquinhos Santos. Além disso, mais informações sobre o duelo do Fortaleza com o Avaí. O programa é apresentado por Denise Santiago.

