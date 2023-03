O Jogada 1º Tempo desta quinta-feira (16) traz as últimas informações do Fortaleza antes do confronto com o Cerro Porteño. Além disso, repercute a eliminação do Ceará na Copa do Brasil. Dênis Medeiros apresenta o programa, que tem comentários de André Almeida e participação de Denise Santiago, que acompanha o Tricolor direto do Paraguai.

