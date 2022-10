O Jogada 1º Tempo desta quinta-feira (6) faz um balanço sobre os jogos de Ceará e Fortaleza no Brasileirão. As duas equipes sofreram empates dos adversários com gols nos acréscimos. Denise Santiago apresenta o programa, que tem comentários de André Almeida.

