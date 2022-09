O Jogada 1º Tempo desta segunda-feira (5) repercute a derrota do Fortaleza para o Botafgo no jogo de domingo. Além disso, repercute a estreia do técnico Lucho González no comando do Ceará, que empatou com o Flamengo. Denise Santiago apresenta o programa, Daniel Rocha comenta.

