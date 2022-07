O Jogada 1º Tempo desta setxa-feira (29) repercurte a derrota do Fortaleza para o Fluminense, pela Copa do Brasil e a reta final de preparação do Ceará para o jogo contra o Palmeiras. Denise Santiago e André Almeida comandam a atração.

