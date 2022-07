O Jogada 1º Tempo deste segunda-feira (14) repercute o fim de semana dos times cearense. O Ceará ficou no empate com o Internacional enquanto o Fortaleza foi derrotado pelo Coritiba no Brasileirão. O programa é apresentado por Denise Santiago.

ASSISTA AO VIVO:

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte