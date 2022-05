O Jogada 1º Tempo desta segunda-feira (16) repercute os jogos de Ceará e Fortaleza no Campeonato Brasileiro. O Alvinegro ficou no empate de 2 a 2 com o Flamengo, no sábado. Já o Tricolor do Pici foi derrotado pelo Botafogo por 3 a 1, no Engenhão. Acompanhe o programa apresentado por Denise Santiago.

