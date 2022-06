A derrota de virada do Fortaleza para o Atlético (MG) e o empate do Ceará com Cuiabá são assuntos do Jogada 1º Tempo desta segunda-feira (27). Com apresentação de Dênis Medeiros, o programa destaca a 14ª rodada do Brasileirão e o final de semana dos cearenses nas séries C e D.

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte