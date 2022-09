O Jogada 1º Tempo desta sexta-feira (9) debate a importância do Fortaleza buscar melhorar como visitante. Além disso, traz busca do Ceará para quebrar tabu diante do Santos. Outro destaque será a convocação da Seleção Brasileira para mais um amistoso. O programa é apresentado por Denise Santiago, com comentários de André Almeida.

ASSISTA AO VIVO:

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte