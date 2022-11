O Jogada 1º Tempo desta segunda-feira (7) traz os principais destaques do fim de semana de Ceará e Fortaleza no Campeonato Brasileiro. Além disso, entra em clima de Copa do Mundo com as primeiras informações sobre a convocação da seleção brasileira.

ASSISTA AO VIVO:

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte