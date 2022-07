O Jogada 1º Tempo desta sexta-feira (15) traz os principais destaques do futebol cearenses. Ceará e Fortaleza entram em campo neste fim de semana em jogos do Brasileirão. Na zona de rebaixamento, as equipes lutam por recuperação. O programa é apresentado por Denise Santiago.

