O Jogada 1º Tempo desta terça-feira (18) vai bater um papo com Tinga. O jogador vai falar sobre o momento do clube e a celebração do aniversário do Tricolor. O programa também debate as possíveis punições que o Ceará pode receber por confusão em jogo contra o Cuiabá.

ASSISTA AO VIVO:

