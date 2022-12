O Jogada 1º Tempo desta sexta-feira (9) comenta sobre o duelo decisivo entre Brasil e Croácia, pelas quartas de final da Copa do Mundo do Catar. O jogo acontece logo mais às 12h de Brasília. Denise Santiago apresenta o programa, com comentários de João Bandeira.

ASSISTA AO VIVO:

