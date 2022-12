O Jogada 1º Tempo desta quinta-feira (8) traz as últimas novidades do futebol cearense. A ida de Messias, do Ceará, para o Santos, e a despedida de Capixaba do Fortaleza. Denise Santiago apresenta o programa, que tem comentários de João Bandeira Neto.

ASSISTA AO VIVO:

