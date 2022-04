O programa Jogada 2° tempo, da TV Diário e da Verdinha, apresenta as novidades do futebol cearense nesta quarta-feira (13). Tudo sobre a vitória do Ceará contra o La Guaira na Venezuela e a preparação do Fortaleza para encarar o River Plate na Argentina. Na apresentação, Denise Santiago.

