O Jogada 1° tempo desta segunda-feira (31) inicia a preparação para Ceará x Fluminense e comenta as possibilidades do Fortaleza na Libertadores, após o tricampeonato conquistado pelo Flamengo e a formação do G8 na Série A do Campeonato Brasileiro. O programa tem apresentação de Denise Santiago e comentários de Daniel Rocha.

Jogada 1° tempo | assista ao vivo

