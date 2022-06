Desfalques do Ceará para o confronto contra o The Strongest (BOL) e preparação do Fortaleza para encarar o Estudiantes (ARG) são temas do Jogada 1º Tempo desta terça-feira (28). As partidas da Libertadores e Sul-Americana desta semana também são assuntos do programa que tem à frente Denise Santiago.

Assista ao programa:

