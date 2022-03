O Jogada 1° tempo desta terça-feira (15) entra no ar com últimas informações da preparação do Ceará para enfrentar a Tuna Luso, pela Copa do Brasil. Enquanto isso, o Fortaleza se prepara para encarar o CRB, no sábado, pela Copa do Nordeste.

Acompanhe AO VIVO:

Após a eliminação no Campeonato Cearense para o Leão, o Ferroviário volta as suas atenções para a Série C. A equipe Coral se reapresenta na tarde de hoje e inicia o planejamento para a competição que começa em abril.