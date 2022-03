O Jogada 1° tempo desta quinta-feira (17) chega com as últimas informações do futebol cearense. O Ceará encerrou a preparação para enfrentar o Campinense, pela Copa do Nordeste. No Fortaleza, o elenco tricolor segue treinando de olho no CRB e terá o retorno de Tinga, recuperado de contusão.

ASSISTA AO VIVO