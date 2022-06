O programa desta quarta-feira (29) destaca os preparativos do Ceará para encarar o The Strongest (BOL) pelo jogo de ida das oitavas da Sul-Americana. E no Leão do Pici fica o dilema: focar na Libertadores ou no Brasileirão Série A? Mais informações no Jogada 1º Tempo com apresentação de Denise Santiago.

