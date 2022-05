O Jogada 1º Tempo desta segunda-feira (23) repercute os jogos do fim de semana dos times cearenses. Ceará ficou no empate com o Santos. Já o Fortaleza perdeu mais uma, dessa vez para o Fluminense. As equipes seguem na zona de rebaixamento. O programa é apresentado por Denise Santiago.

